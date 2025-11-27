تفاصيل جلسة أحمد عبد الرؤوف مع لاعبي الزمالك

الخميس 27 نوفمبر 2025
عقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، على استاد بيتر موكابا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ المدير الفني حديثه مع اللاعبين عن أهمية مباراة كايزر تشيفز المقبلة، وشدد على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.

وشرح أحمد عبد الرؤوف العديد من الجوانب الخططية والفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، استعدادًا للقاء بطل جنوب أفريقيا.

وطالب عبد الرؤوف من اللاعبين ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل العودة بنتيجة إيجابية.

 

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.


ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

