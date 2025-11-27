الخميس 27 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

"من قلب مراكش" على شاشة "الوثائقية" قريبًا

سلسلة من قلب مراكش
سلسلة من قلب مراكش
أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إنتاج السلسلة الوثائقية "من قلب مراكش"، وعرضها على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا. 

سلسلة من قلب مراكش 

توثق السلسلة، التي صُوِّرَت في مدينة "مراكش" بالمملكة المغربية الشقيقة، الحرف اليدوية المغربية، وما تنطوي عليه من ذاكرة ثقافية، وثراء بصري ومعرفي، وتسلط الضوء كذلك على أشهر المأكولات الشعبية في مدينة "مراكش"، مستعرضةً حكايات وشهادات من عدد من العاملين والحرفيين المغاربة. 

وتأتي هذه السلسلة في ضوء حرص  قناة "الوثائقية" على إبراز أوجه التراث الإنساني المتنوع في العالم العربي، وتوثيق الحرف والمأكولات الشعبية العربية، بوصفها إرثًا ثقافيًّا وإنسانيًّا أصيلًا.

 

قناة الوثائقية 

وفي سياق آخر، كان قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن في وقت سابق عن إنتاج الفيلم الوثائقي "محفوظ وهي"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" قريبًا. 

ويوثق الفيلم رؤية الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ لشخصياته النسائية التي قدمها في رواياته، وكيفية بنائه لهن. 

كذلك يتقصى العمل الروافد المختلفة التي استمد منها محفوظ مكونات شخصياته النسائية في إبداعاته، لا سيما الأم وتأثيرها المبكر عليه. 

كما يناقش الفيلم آرائه الخاصة في رصد التحولات الاجتماعية الكبرى التي لحقت بالمجتمع المصري على مدار ما يقرب من قرنٍ من الزمان، ووضعها تحت مجهره الأدبي من خلال عدد من الشخصيات الروائية النسائية التي تنوعت من مرحلةٍ إلى أخرى، مثل أمينة وعائشة وخديجة في "الثلاثية"، وإحسان في "القاهرة الجديدة"، ونفيسة في "بداية ونهاية"، وزهرة في "ميرامار"، وريري في "السمان والخريف"، ونور في "اللص والكلاب"، ورجاء في "الحب فوق هضبة الهرم"، وغيرها من الشخصيات التي شكّلت المرأة وعوالمها في روايات الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ.

الجريدة الرسمية