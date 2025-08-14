الخميس 14 أغسطس 2025
توقيع بروتوكول تعاون بين الخارجية وقناة "الوثائقية" لدعم الإنتاج الوثائقي المصري

جانب من توقيع البروتوكول،
جانب من توقيع البروتوكول، فيتو

وقع السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة، أمس الأربعاء الموافق 13 أغسطس، مع الإعلامي شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون إعلامي وثائقي مشترك بين الجانبين.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية، وفي ظل تنامي مساحات العمل المثمر بين وزارة الخارجية المصرية وقناة الوثائقية.

بروتوكول الوثائقية والخارجية المصرية

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطلع المشترك إلى توثيق تاريخ وزارة الخارجية المصرية العريق وحاضرها، بوصفها إحدى أعرق دبلوماسيات العالم.

