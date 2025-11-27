"محفوظ وهي" على شاشة "الوثائقية" قريبا

18 حجم الخط

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إنتاج الفيلم الوثائقي "محفوظ وهي"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" قريبًا.

الفيلم الوثائقي محفوظ وهي

ويوثق الفيلم رؤية الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ لشخصياته النسائية التي قدمها في رواياته، وكيفية بنائه لهن.

كذلك يتقصى العمل الروافد المختلفة التي استمد منها محفوظ مكونات شخصياته النسائية في إبداعاته، لا سيما الأم وتأثيرها المبكر عليه.

الشخصيات النسائية

كما يناقش الفيلم آرائه الخاصة في رصد التحولات الاجتماعية الكبرى التي لحقت بالمجتمع المصري على مدار ما يقرب من قرنٍ من الزمان، ووضعها تحت مجهره الأدبي من خلال عدد من الشخصيات الروائية النسائية التي تنوعت من مرحلةٍ إلى أخرى، مثل أمينة وعائشة وخديجة في "الثلاثية"، وإحسان في "القاهرة الجديدة"، ونفيسة في "بداية ونهاية"، وزهرة في "ميرامار"، وريري في "السمان والخريف"، ونور في "اللص والكلاب"، ورجاء في "الحب فوق هضبة الهرم"، وغيرها من الشخصيات التي شكّلت المرأة وعوالمها في روايات الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.