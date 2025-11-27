الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

سعر السكر اليوم الخميس
سعر السكر اليوم الخميس
18 حجم الخط

يعد السكر من أكثر السلع استهلاكًا داخل البيوت المصرية، ويعتبر مكونًا أساسيًّا يدخل في إعداد كثير من الأطعمة اليومية، حيث يحظى بمكانة خاصة بين السلع التموينية التي يحرص المواطن على توافرها بشكل دائم داخل المنزل. 

 

أسعار السكر اليوم  الخميس 

 تختلف الأسعار حسب نوع السكر (أبيض، فاخر، دايت) والعلامة التجارية، وكذلك حسب المتجر وطريقة التعبئة.

سجل  سعر السكر اليوم، اليوم بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء متوسط 32 جنيه للكيلو ليواصل استقراره في السوق.

 

سعر السكر اليوم 
سعر السكر اليوم 

سعر السكر التمويني 

استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر 

تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. 

إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.

صناعة السكر 

صناعة السكر هي عملية متعددة الخطوات تبدأ باستخراج العصير من مصادر طبيعية مثل قصب السكر أو بنجر السكر، ثم تصفية العصير وتكثيفه بالغليان لتبلور السكر. بعد ذلك، تُعزل البلورات عن الشراب وتُجفف وتُعبأ، ثم تُغربل أو تُسحق إلى الأشكال المختلفة المطلوبة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السكر اليوم سعر السكر التمويني انتاج مصر من السكر صناعة السكر أسعار السكر اليوم الخميس لمجلس الوزراء

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بتكلفة استثمارية مليار دولار

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

بعد وفاة المذيعة هبة الزياد، لماذا يحدث الموت أثناء النوم؟

تحديث أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل بداية من يناير المقبل

تعرف على الخطوات التالية لمرحلة فرز الأصوات بانتخابات النواب (إنفوجراف)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية