طريقة عمل كفتة الفراخ بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل كفتة الفراخ، كفتة الفراخ من أنواع الكفتة الشهيرة والمميزة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل كفتة الفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كفتة الفراخ.

مكونات عمل كفتة الفراخ:-

½ كيلو صدر دجاج مفروم (خالي من الجلد والعظم)

1 بصلة متوسطة مبشورة ومعصورة

2 فص ثوم مفروم

¼ كوب بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة بهارات كفتة

½ ملعقة صغيرة كركم (اختياري)

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة بقسماط (لتماسك العجينة)

ملعقة كبيرة زيت نباتي (للعجن)

طريقة عمل كفتة الفراخ:-

في وعاء عميق، ضعي الدجاج المفروم.

أضيفي البصل المبشور بعد عصره من الماء الزائد.

أضيفي الثوم، البقدونس، التوابل، البقسماط، الملح، الفلفل، والزيت.

اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح عجينة قابلة للتشكيل.

شكلي الكفتة على هيئة أصابع أو كرات حسب الرغبة.

يمكنك وضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لتتماسك أكثر.

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

رصي الكفتة في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج وتتحمر.

اشوي الكفتة على شواية الفحم أو الجريل حتى تأخذ لون ذهبي.

أو سخني قليل من الزيت في مقلاة غير لاصقة.

حمري الكفتة على الجهتين حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.

قدمي كفتة الفراخ مع أرز بسمتي أو عيش بلدي، وسلطة طحينة أو زبادي بالنعناع أز سلطة خضراء أو تبولة، أو بطاطس محمرة أو خضار سوتيه.

يفضل فرم الدجاج في المنزل للحصول على طراوة وجودة أفضل.

لا تكثري من البقسماط حتى لا تصبح الكفتة جافة.

يمكنك إضافة بيضة إذا شعرتى أن العجينة لا تتماسك جيدا.

طريقة عمل كفتة الفراخ

ولعمل شاورما الفراخ

مكونات عمل شاورما الفراخ:

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

3 ملاعق كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة واحدة

2 ملعقة كبيرة زيت

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة قرفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بصلة متوسطة مقطعة شرائح

فلفل ألوان (اختياري)

طريقة عمل شاورما الفراخ:

في وعاء كبير، ضعي الزبادي، الخل، عصير الليمون، الزيت، الثوم، والتوابل كلها، وقلّبيهم جيدًا.

أضيفي شرائح الدجاج إلى التتبيلة، وقلّبي حتى تتغلف بالكامل.

غطّي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين (ويُفضل ليلة كاملة لنتيجة أفضل).

في طاسة كبيرة على نار متوسطة، ضعي القليل من الزيت وأضيفي شرائح البصل وقلّبيها حتى تذبل.

أضيفي شرائح الدجاج المتبلة وقلّبي حتى تنضج تمامًا ويتغير لونها وتتشرب السوائل.

يمكنك إضافة الفلفل الألوان في المرحلة الأخيرة لإعطاء نكهة وشكل جميل.

قدميها ساخنة في عيش صاج أو خبز عربي مع الثومية أو الطحينة وسلطة خضراء.

يمكن شوي الدجاج في الفرن أو على الجريل لمذاق مدخن.

يمكنك إضافة شرائح مخلل وخس داخل الساندويتش.

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