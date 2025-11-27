عقب سيجارة وراء حريق أرض لتجميع القمامة في الوايلي

18 حجم الخط

كشفت تحقيقات نيابة الوايلي حول الحريق الذي نشب داخل قطعة أرض تُستخدم كمكان لتجميع القمامة تُعرف باسم أرض المطاحن بدائرة قسم شرطة الوايلي، أن عقب سيجارة وراء اشتعال النار في المكان.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقع وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل قطعة أرض، وعلى الفور تم الدفع برجال وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن حريقا نشب داخل قطعة أرض تستخدم كمكان لتجميع القمامة، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع أي إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

