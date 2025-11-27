الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عقب سيجارة وراء حريق أرض لتجميع القمامة في الوايلي

حريق، فيتو
حريق، فيتو
18 حجم الخط

كشفت تحقيقات نيابة الوايلي حول الحريق الذي نشب داخل قطعة أرض تُستخدم كمكان لتجميع القمامة تُعرف باسم أرض المطاحن بدائرة قسم شرطة الوايلي، أن عقب سيجارة وراء اشتعال النار في المكان.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقع وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل قطعة أرض، وعلى الفور تم الدفع برجال وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن حريقا نشب داخل قطعة أرض تستخدم كمكان لتجميع القمامة، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع أي إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الوايلي قسم شرطة الوايلي غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا حريق المجمع السكني بهونج كونج لـ 36 قتيلًا

الأضخم منذ 3 عقود، مصرع 40 شخصا في حريق الأبراج الشاهقة بهونج كونج (فيديو)

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية أسبوعا

المالية: 650 ألفا قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

أول تعليق من الإخوان على إعلان ترامب اتخاذ خطوات لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية

أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

معلومات مهمة عن رحمان الله لكنوال منفذ هجوم البيت الأبيض

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 27-11-2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية