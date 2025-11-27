الخميس 27 نوفمبر 2025
أبو ريدة يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العرب (فيديو)

منتخب مصر، حرص هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، على توجيه رسالة دعم ومؤازرة للاعبي منتخب مصر المشارك في كأس العرب، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة ظهر الجمعة المقبل.

وحضر هاني أبو ريدة مران الفريق مساء الأربعاء في مركز المنتخبات الوطنية، ورافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وليد درويش ومحمد أبو حسين ومصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

أبو ريدة يوجه كلمة للاعبي منتخب مصر

وقبل انطلاق المران تحدث هاني أبو ريدة مع لاعبي منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مؤكدًا لهم ثقته الكبيرة بقدرتهم على تحقيق نتائج جيدة وعروض قوية في البطولة العربية.

وقال هاني أبو ريدة موجها كلامه للاعبين: "منذ اليوم الأول والفريق يقدم كرة حلوة وواقف على قدميه جيدًا، ويضم توليفة جيدة من أصحاب الخبرة والشباب الواعد، وطالبهم ببذل أقصى جهد من أجل تشريف الكرة المصرية وإسعاد الشعب المصري.

كأس العرب تضم فرق كبيرة

وواصل أبو ريدة حديثه إلى اللاعبين قائلًا: “بطولة كأس العرب تضم فرق ثقيلة ومنتخبات كبيرة، ولكن يبقى المنتخب المصري دائما أحد الكبار والمرشحين للتتويج باللقب العربي، وأنه متفائل كثيرًا بالفريق والجهاز الفني والإداري”.

