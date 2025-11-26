دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتأخر بنتيجة 1-2 أمام إيندهوفن في 65 دقيقة

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، تأخر ليفربول الإنجليزي أمام بي ان إيندهوفن الهولندي بنتيجة (1-2)، بعد مرور 65 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم إيندهوفن بهدف مبكر أحرزه إيفان بيريشيتش، من ركلة جزاء احتسبها الحكم نتيجة لمسة يد على فيرجيل فان دايك داخل منطقة الجزاء، حيث نفذ ركلة الجزاء بشكل رائع بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

مباراة ليفربول وإيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

وفي الدقيقة 16، أحرز دومينيك سوبوسلاي هدف التعادل لفريق ليفربول، بعد ارتباك من مدافعي إيندهوفن في التعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء تجد متابعة من دومينيك سوبوسلاي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

مباراة ليفربول وإيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

وفي الدقيقة 56، أحرز إيندهوفن هدفا ثانيا عن طريق جوس تيل، ليعيد تقدم الضيوف مرة أخرى.

مباراة ليفربول وإيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

وفي الدقيقة 33، كاد ليفربول يخطف هدف التقدم بعد ركلة ركنية نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها فيرجيل فان دايك برأسية قوية ارتدت من العارضة العلوية للمرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

مباراة ليفربول وإيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يدخل قائمة أساطير ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وحطم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، رقمًا قياسيًا جديدًا مع فريقه في دوري أبطال أوروبا، بعد تواجده في التشكيل الأساسي لمواجهة آيندهوفن الهولندي.

وبتواجد محمد صلاح أساسيًا في مباراة ليفربول وآيندهوفن، أصبح رابع لاعب فقط يصل إلى 90 مباراة أوروبية مع ليفربول، بعد جيمي كاراجر 150، وستيفن جيرارد 130 وسامي هيبيا 94.

ترتيب ليفربول وإيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، فيما يملك فريق إيندهوفن في رصيده 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

تشكيل ليفربول أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل ليفربول اليوم أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كيرتس جونز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر - ريان جرافنبيرخ - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكتيكي - كودي جاكبو.

تشكيل آيندهوفن ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

فيما جاء تشكيل آيندهوفن ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: كوفار

خط الدفاع: ديست، شخاوتن، جاسيووروفسكي، صلاح الدين

خط الوسط فيضم: ماورو جونيور، فيرمان مان، سايباري، بيريشيتش

خط الهجوم: تيل

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي: أوليخ، سمولينارس، أويبسبو، فلامينجو، بيبي، فانر، دريويش، بايركتاريفيتش، بودو، سيلديليا، فرنانديز، ناجالو.

يدخل ليفربول المباراة بعد خسارة أمام نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

سجل قوي لليفربول على ملعب انفيلد

ويمتلك ليفربول سجلا قويا قبل مباراة اليوم حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 25 مباراة أوروبية على أنفيلد ضمن مرحلة المجموعات محققا 21 فوزًا و3 تعادلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.