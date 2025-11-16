الأحد 16 نوفمبر 2025
إيران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي

المنشأت النووية الإيرانية
 ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، أنه لا يمكن الوصول إلى المنشآت التي قصفتها إسرائيل ولا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي.

إيران تنفي تخصيب اليورانيوم في الوقت الراهن 

وأضاف غريب آبادي خلال كلمته في المؤتمر الدولي "القانون الدولي تحت الهجوم، العدوان والدفاع"، الذي عقد صباح اليوم الأحد إن "جميع المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للهجوم كانت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

الخارجية الإيرانية تكشف تفاصيل الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية 

وتابع: "في هذه المرحلة، وبالنظر إلى الهجمات التي وقعت، لا يوجد تخصيب".


وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني، إلى أن "تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يشهد استهداف منشآت نووية تابعة لدولة عضو"، مضيفا أن "كل المنشآت التي تعرضت للهجوم داخل إيران كانت تخضع لأشد أشكال الرقابة من قبل الوكالة".

وأضاف أن "العديد من القضايا، بما فيها نشاطات التخصيب، تخضع لإجراءات ضمانات الوكالة الدولية، كما توجد قرارات صريحة تحظر وتدين أي هجوم على المنشآت النووية".

