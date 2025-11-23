علي شريعتي، المفكر الذي أعاد تشكيل علاقة إيران بالدين والسياسة

18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم من عام 1933 ولد المفكر الإيراني علي شريعتي في قرية مزينان التابعة لمدينة سبزوار شمال شرق إيران، لأسرة متوسطة مهتمة بالمعرفة والدين، وكان والده أحد أبرز المثقفين الدينيين الذين سعوا لربط التعليم الديني بالخطاب الاجتماعي.

سيرة علي شريعتي

التحق شريعتي بجامعة مشهد لدراسة الأدب والعلوم الإنسانية، قبل أن يحصل على منحة إلى فرنسا مطلع الستينيات، حيث درس علم الاجتماع في جامعة السوربون وتأثر بكتابات فرانتز فانون، وجان بول سارتر، وروجيه جارودي، إلى جانب انفتاحه على المدارس الثورية التي كانت تعيد تعريف العلاقة بين الدين والسياسة والإنسان.

عند عودته إلى إيران بدأ شريعتي مشروعًا فكريًا يستهدف إعادة قراءة التراث الشيعي باعتباره رصيدًا للتحرر الاجتماعي، لا مجرد منظومة طقوسية وقدم مئات المحاضرات في حسينية الإرشاد بطهران، والتي أصبحت مركزًا لأفكار جيل جديد من الشباب الإيراني.

وركز شريعتي على مفهوم «الإنسان الواعي» و«الدين المحرر» في مواجهة سلطة الشاه، معتبرًا أن الاستبداد السياسي والتحجر الديني يشكلان وجهين لأزمة واحدة.

وهذا المشروع جعله في موقع اشتباك دائم مع المؤسسة الدينية التقليدية التي رأت فيه تهديدًا لها، ومع أجهزة الدولة التي اتهمته بتأجيج المعارضة عبر صياغة لغة جديدة تربط الروح الثورية بالتدين الاجتماعي.

معارك علي شريعتي

تعددت معارك علي شريعتي الفكرية حيث قدم صياغة جديدة لمفاهيم الشهادة، والعدل، والحرية، ما أكسبه شعبية واسعة، وفتح النار عليه في آن واحد، خاصة أن بعض النقاد رأوا أنه أفرط في المزج بين الدين والفكر الثوري، بينما اعتبر آخرون أنه وضع الأساس الفكري لتحولات إيران اللاحقة، حتى وإن لم يكن جزءًا من مؤسسات الثورة.

أسباب سجن على شريعتي

تعرض علي شريعتي لسلسلة من المضايقات والاعتقالات القصيرة، إلى أن وضع تحت الرقابة، ليقرر عام 1977 مغادرة إيران إلى بريطانيا بحثًا عن مساحة آمنة للكتابة والتدريس.

لكن لم تمض أسابيع حتى عثر عليه متوفى في شقته بلندن عن عمر يناهز 43 عامًا، ورغم اعلان السلطات الانجليزية أن الوفاة طبيعية، لكن عائلته وأنصاره يرون أن رحيله لاينفصل عن الملاحقات التي تمت بحقه قبل إجباره على السفر خارج البلاد والسجن والتضييق الذي تعرض له.

وبعد أربعة عقود ونصف على رحيله، لا يزال علي شريعتي أحد أبرز وجوه الفكر الإيراني المعاصر؛ الذي حاول إعادة صياغة علاقة المجتمع بالدين، عبر مشروع لم يكتمل، لكنه غير أفكار جيل كامل، ولايزال أثره مستمرًا في النقاشات حول الحرية والعدالة والدين والدولة داخل إيران وخارجها

