إيران تطلب مساعدة خارجية لإخماد حريق مستعر منذ أيام في غابات چالوس

18 حجم الخط

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، بأن إيران طلبت مساعدة خارجية عاجلة لإخماد حريق هائل مستعر منذ أيام في غابات "چالوس" المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إذ يتراوح عمرها بين 25 و50 مليون عام، وتضمّ أكثر من 3200 نوع من النباتات.

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة الإيرانية، بدء تنسيق عاجل مع عدد من الدول الصديقة للحصول على دعم فوري في عمليات إخماد الحرائق المشتعلة في جبال إلِیت بمحافظة مازندران شمال البلاد، بعد فشل الجهود المحلية في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الغابات المحيطة.

وقال معاون الشؤون التنفيذية في الرئاسة، محمد جعفر قائم بناه، إن استمرار الحريق لأيام وعدم القدرة على احتوائه بالكامل دفع الحكومة إلى توجيه طلب رسمي للمساعدة الخارجية بهدف منع تدهور الأوضاع البيئية في المنطقة.

وأعلنت إدارة الأزمات في مازندران إرسال ثلاث مروحيات تابعة لوزارة الدفاع للمشاركة في عمليات الإطفاء في غابات چالوس، وذلك بعد تصاعد الدخان وامتداد ألسنة اللهب إلى مناطق جبلية وعرة تعيق عمل الفرق الأرضية.

وأكد مدير إدارة الأزمات في المحافظة، حسين علي محمدي، أن الطواقم الجوية باشرت تنفيذ طلعات مكثفة لإلقاء المياه والمواد المخصصة لاحتواء النيران.

وتواصل فرق الإطفاء والمتطوعون العمل على مدار الساعة وسط ظروف مناخية صعبة وارتفاع في درجات الحرارة، فيما تحذر السلطات من أن تأخر السيطرة على الحريق قد يعرض أجزاء واسعة من الغابات القديمة شمال إيران لخسائر بيئية كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.