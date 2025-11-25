أول تعليق من الأزهر على الاعتداء العنصري ضد طلاب مسلمين أثناء الصلاة بفلوريدا

18 حجم الخط

هزّت جامعة جنوب فلوريدا (USF) حادثة اعتداء ديني خطيرة تعرّض لها عدد من أعضاء اتحاد الطلاب المسلمين (MSA) أثناء أدائهم الصلاة في الحرم الجامعي، مما أثار موجة من القلق والمطالبات بالتحقيق والتحرك الفوري.

ووثّق مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تعرّض الطلاب المسلمين لمضايقات من ثلاثة أشخاص اقتربوا منهم أثناء السجود.

وتضمنت الاعتداءات أفعالًا استفزازية ومهينة، حيث شوهد أحدهم وهو يتناول لحم الخنزير أمام المصلين، وتوجيه إهانات لهم بسبب عقيدتهم.

لم يقتصر الاعتداء على الإهانات اللفظية؛ إذ أفاد اتحاد الطلاب المسلمين أن المعتدين قاموا بالصراخ على طالبة محجبة مطالبين إياها بنزع حجابها بعبارات مسيئة، كما داسوا بالقرب من رؤوس المصلين بأحذية ذات مقدمة فولاذية وبصقوا باتجاههم.

ونقلت قناة "WTSP" التابعة لشبكة "CBS" عن الطالب ساجد خان، عضو الاتحاد، شعور الطلاب بـ "انتزاع إحساسهم بالأمان"، مؤكدًا أن هذه الحوادث تزيد من شعورهم بالعزلة.

وتعمل شرطة الجامعة حاليًا على تحديد هوية المعتدين، الذين نشروا هم أنفسهم فيديو الحادثة على حساب يزعم أصحابه أنهم ينفذون تعاليم دينهم ما يثير مخاوف من تبرير الكراهية باسم الدين.

وردًا على الحادث، قدّم اتحاد الطلاب المسلمين خطابًا رسميًّا لإدارة الجامعة يتضمن قائمة من المطالب تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية الطلاب، شملت:

- إصدار بيان علني يرفض الإسلاموفوبيا ويؤكد حماية الطلاب.

- فتح تحقيق رسمي وتطبيق إجراءات وقائية لتعزيز السلامة.

- توفير وجود أمني إضافي لحماية الطلاب المسلمين.

- تخصيص مكان آمن لممارسة الشعائر الدينية في الحرم الجامعي.

مرصد الأزهر يحذر من الاستهداف للشعائر الإسلامية

من جانبه، أعرب مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف عن "بالغ قلقه" إزاء هذا الاعتداء، واصفًا إياه بأنه "استهداف مباشر للشعائر الإسلامية" ويحوّل البيئات الأكاديمية الآمنة إلى مساحات للترهيب.

وطالب المرصد الجامعة بـ "الاستجابة السريعة والتحرك لمجابهة مثل هذه الحوادث مع التحلي بالشفافية"، مؤكدًا أن التباطؤ يفاقم شعور الضحايا بالخوف، وأن حرية العبادة مكفولة قانونًا.

