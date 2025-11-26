الأربعاء 26 نوفمبر 2025
دين ودنيا

هل يجب طاعة أبي وأمي في خلع النقاب وحكم الصلاة بدون تغطية القدمين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى السيدات حول حكم طاعة الأهل إذا طلبوا منها خلع النقاب والاكتفاء بالحجاب، وحكم الصلاة بدون تغطية القدمين، مؤكدًا أن النقاب ليس واجبًا شرعًا على المرأة عند كثير من الفقهاء، وبالتالي لا إثم على من تتركه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الفتاة يمكنها طاعة أهلها في هذا الأمر دون حرج، خاصة أن طاعة الوالدين هنا تسهم في تجنب الخلافات داخل الأسرة، ولا يتعلق الأمر بفريضة أو واجب.


وبالنسبة لـ  تغطية القدمين في الصلاة، بيَّن أن فقهاء الحنفية يرون أن القدمين ليسا عورة، وبالتالي تصح صلاة المرأة دون تغطيتهما، ولا يلزمها الإعادة.


وأكد أنه رغم جواز الصلاة دون تغطية القدمين، فإن سترهما بخروجًا من خلاف الفقهاء هو الأولى والأفضل، لكن الصلاة صحيحة في كل الأحوال ولا إثم فيها.
 

الجريدة الرسمية