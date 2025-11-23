الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل يجوز جمع الصلاة بسبب الدروس؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

الدكتور على فخر،
الدكتور على فخر، فيتو
18 حجم الخط

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد الطلاب عن حكم جمع الصلوات بسبب حضور الدروس، موضحًا أن الجمع لا يجوز إلا لعذر شرعي معتبر مثل المرض، أو السفر، أو الاضطرار الشديد، مؤكدًا أن الدراسة أو حضور المحاضرات ليست عذرًا دائمًا للجمع.

تنظيم الوقت هو الحل وليس تأجيل العبادة


وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الطالب أو الموظف بإمكانه ترتيب وقته لأداء الصلاة في وقتها دون تأخير، مشددًا على أهمية الوضوء قبل الخروج من المنزل ليكون جاهزًا للصلاة حين يحين وقتها، سواء كان في المدرسة أو الجامعة أو أي مكان آخر.

الاستئذان لأداء الصلاة لا يضر الدراسة

وأكد أن بإمكان الطالب أن يطلب الاستئذان لعدة دقائق —من خمس إلى سبع دقائق فقط— لأداء الصلاة، ثم يعاود متابعة دروسه، مشيرًا إلى أن الصلاة لا تعطل الدراسة، بل تجلب البركة في الوقت والجهد والعلم.

وختم بأن الجمع طوال العام الدراسي دون عذر شرعي أمر غير جائز، لكن يمكن التساهل في مرة أو مرتين عند حدوث ظرف طارئ أو اضطرار شديد، مع ضرورة العودة للالتزام بأداء الصلاة في أوقاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصلاة هل يجوز جمع الصلاة دار الإفتاء أمين الفتوي الدكتور على فخر فتاوي الناس

مواد متعلقة

ما حكم حرمان الأخ الأكبر لإخوته من الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى: الشريعة الإسلامية حرمت إيذاء الزوجة بأي صورة (فيديو)

هل تجوز الصلاة على النبي أثناء اللعب على الهاتف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة (فيديو)

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية