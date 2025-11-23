هل يجوز جمع الصلاة بسبب الدروس؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

18 حجم الخط

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد الطلاب عن حكم جمع الصلوات بسبب حضور الدروس، موضحًا أن الجمع لا يجوز إلا لعذر شرعي معتبر مثل المرض، أو السفر، أو الاضطرار الشديد، مؤكدًا أن الدراسة أو حضور المحاضرات ليست عذرًا دائمًا للجمع.

تنظيم الوقت هو الحل وليس تأجيل العبادة



وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الطالب أو الموظف بإمكانه ترتيب وقته لأداء الصلاة في وقتها دون تأخير، مشددًا على أهمية الوضوء قبل الخروج من المنزل ليكون جاهزًا للصلاة حين يحين وقتها، سواء كان في المدرسة أو الجامعة أو أي مكان آخر.

الاستئذان لأداء الصلاة لا يضر الدراسة

وأكد أن بإمكان الطالب أن يطلب الاستئذان لعدة دقائق —من خمس إلى سبع دقائق فقط— لأداء الصلاة، ثم يعاود متابعة دروسه، مشيرًا إلى أن الصلاة لا تعطل الدراسة، بل تجلب البركة في الوقت والجهد والعلم.

وختم بأن الجمع طوال العام الدراسي دون عذر شرعي أمر غير جائز، لكن يمكن التساهل في مرة أو مرتين عند حدوث ظرف طارئ أو اضطرار شديد، مع ضرورة العودة للالتزام بأداء الصلاة في أوقاتها.

