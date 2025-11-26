الأربعاء 26 نوفمبر 2025
خارج الحدود

متحدث حماس يكشف شرط نزع سلاح الحركة

عناصر القسام، فيتو
سلاح حماس، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، الأربعاء، إنَّ موضوع سلاح الحركة يجب أن يُحل ضمن حوار وطني وتشاور داخلي.

متحدث حماس يحسم مصير سلاح الحركة 

وتابع حازم قاسم، أنَّ "موضوع سلاح حماس  يجب أن يُحل في البداية ضمن الحوار الوطني والتشاور الداخلي والوصول إلى مقاربات سياسية متعلقة بمجمل الحالة الفلسطينية".

وأضاف "هذا الموضوع –سلاح حماس- له علاقة بالتوافق الداخلي، وله علاقة بمسار سياسي حقيقي يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بعيدًا عن المنطق الإسرائيلي الذي يتحدث عن نزع السلاح وغيره من المصطلحات".

حماس، فيتو

واستطرد في حوار مع قناة العربية السعودية: إنه "بالنسبة لـ حركة حماس التزمت التزامًا كاملًا في كل ما هو مطلوب منها في المرحلة الأولى من أجل فتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية التي مازالت إسرائيل تعيق الدخول في هذه المرحلة الثانية"، وفق قوله.

زيارة وفد حركة حماس إلى القاهرة

وأشار حازم قاسم، إلى أن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة تؤكد جدية حماس للانتقال إلى المرحلة الثانية وبدء التحضير لها.

كما بيَّن المتحدث باسم حماس، أن هناك لقاءات مع الوسطاء "مصر وقطر وتركيا" ومع الفصائل الفلسطينية من أجل التشاور والتحاور والوصول إلى مقاربات سياسية وطنية مُجمَع عليها للانتقال إلى المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة "فيها مزيد من الأمور والتعقيدات وتحتاج إلى توافق وطني قبل الدخول فيها".

وأوضح حازم قاسم، أن حركة حماس أبدت إيجابية في لقاءاتها المختلفة، مضيفًا "الحركة تتحرك بكل جدية للوصول إلى المرحلة الثانية بما تتطلبه من ترتيبات الوضع في قطاع غزة".

سي إن إن: أمريكا تدرس تجاوز مرحلة نزع سلاح حماس والانتقال لإعمار غزة

قوة إنفاذ ونزع سلاح حماس، تفاصيل مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن بشأن حكم غزة

 

 

