خارج الحدود

سي إن إن: أمريكا تدرس تجاوز مرحلة نزع سلاح حماس والانتقال لإعمار غزة

نزع سلاح حماس، كشف مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" أن الإدارة الأمريكية تدرس إجراء تغيير جوهري في خطتها الخاصة بقطاع غزة، من خلال القفز عن مرحلة نزع سلاح حماس، والانتقال مباشرة إلى مرحلة إعادة الإعمار.

تجاوز مرحلة نزع سلاح حماس

ووفقًا للمسؤول، فإن واشنطن ترى أن الظروف الميدانية والسياسية الحالية قد تجعل تحقيق هدف نزع سلاح حماس أمرًا معقدًا وغير قابل للتنفيذ في المدى القريب، وهو ما يدفعها إلى التفكير في مقاربة أكثر واقعية.

وأشار المصدر، إلى أن الإدارة الأمريكية باتت تعتبر أن البدء بـ إعادة إعمار غزة قد يساهم في تعزيز الاستقرار داخل القطاع وفتح مساحة أوسع لجهود دبلوماسية لاحقة، سواء لاحتواء الوضع الأمني أو لتهيئة الظروف لحلّ سياسي طويل المدى.

قلق إسرائيلي من تغيير الأولويات فى غزة

وأضاف المسؤول أن تل أبيب تنظر بحذر إلى هذا الطرح، وتخشى أن يؤدي تجاوز المرحلة الأمنية إلى بقاء قدرات عسكرية لدى حركة حماس، ما قد ينعكس على مستقبل الأمن الإسرائيلي في المنطقة.

حتى الآن، لم تُصدر واشنطن أو تل أبيب أي بيان رسمي بشأن هذه المسألة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات تعديل الخطة أو تثبيتها خلال فترة النقاشات الجارية بين الجانبين.
 

حماس: الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تفرض تحركًا عاجلًا لإنقاذ المدنيين

حماس تطالب بوجود قوة دولية لمراقبة وحفظ السلام في غزة

 

