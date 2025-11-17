سي إن إن: أمريكا تدرس تجاوز مرحلة نزع سلاح حماس والانتقال لإعمار غزة

18 حجم الخط

نزع سلاح حماس، كشف مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" أن الإدارة الأمريكية تدرس إجراء تغيير جوهري في خطتها الخاصة بقطاع غزة، من خلال القفز عن مرحلة نزع سلاح حماس، والانتقال مباشرة إلى مرحلة إعادة الإعمار.

تجاوز مرحلة نزع سلاح حماس

ووفقًا للمسؤول، فإن واشنطن ترى أن الظروف الميدانية والسياسية الحالية قد تجعل تحقيق هدف نزع سلاح حماس أمرًا معقدًا وغير قابل للتنفيذ في المدى القريب، وهو ما يدفعها إلى التفكير في مقاربة أكثر واقعية.

وأشار المصدر، إلى أن الإدارة الأمريكية باتت تعتبر أن البدء بـ إعادة إعمار غزة قد يساهم في تعزيز الاستقرار داخل القطاع وفتح مساحة أوسع لجهود دبلوماسية لاحقة، سواء لاحتواء الوضع الأمني أو لتهيئة الظروف لحلّ سياسي طويل المدى.

قلق إسرائيلي من تغيير الأولويات فى غزة

وأضاف المسؤول أن تل أبيب تنظر بحذر إلى هذا الطرح، وتخشى أن يؤدي تجاوز المرحلة الأمنية إلى بقاء قدرات عسكرية لدى حركة حماس، ما قد ينعكس على مستقبل الأمن الإسرائيلي في المنطقة.

حتى الآن، لم تُصدر واشنطن أو تل أبيب أي بيان رسمي بشأن هذه المسألة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات تعديل الخطة أو تثبيتها خلال فترة النقاشات الجارية بين الجانبين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.