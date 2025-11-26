الأربعاء 26 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، حيث تسقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

خريفي معتدل الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء


حالة الطقس غدًا الخميس

 وهناك فرصة ضعيفة  للأمطار الخفيفة على  السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، وتستمر درجات الحرارة فى الانخفاض ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

