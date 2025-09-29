الإثنين 29 سبتمبر 2025
محافظات

تحت شعار إيد واحدة، دمياط تقود المبادرة الوطنية الأولى لمكافحة السعار (صور)

شيماء الصديق نائب
شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ود. محمد عبد الخالق

أعلنت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، عن تدشين مبادرة "إيد واحدة ضد السعار" لتكون دمياط أول محافظة على مستوى الجمهورية تبدأ تنفيذ خطة شاملة لمكافحة السعار والكلاب الضالة، بمشاركة وزارتي الصحة والزراعة وربط الجهود التنفيذية بالبحث العلمي.

 

 

 

 

 

نائب محافظ دمياط تقود مبادرة
نائب محافظ دمياط تقود مبادرة "إيد واحدة ضد السعار" 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة ظاهرة الكلاب الضالة، والذي عُقد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبحضور قيادات مديريات الصحة والطب البيطري والجهات التنفيذية المعنية.

دعم حكومي ومجتمعي للجهود

شهد الاجتماع تقديم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 1500 مصل لتطعيم الكلاب ضد مرض السعار، بجانب اعتماد 50 ألف جنيه من محافظ دمياط لدعم جهود المكافحة. كما ساهم المجتمع المدني في توفير معدات بقيمة 60 ألف جنيه تشمل "بلوبايب" وشبكات مخصصة لاصطياد الكلاب.

أكدت نائب المحافظ أن الخطة تقوم على محورين رئيسيين: التطعيمات ومكافحة السعار، مشددة على البدء الفوري في عمليات التعقيم للإناث والذكور للحد من التكاثر، وذلك بالتعاون مع أطباء من جامعة المنصورة. كما جرى توجيه الوحدات المحلية بتجهيز أماكن مخصصة للتعقيم وإيواء الكلاب خلال فترات النقاهة.

اختتمت شيماء الصديق الاجتماع بالتأكيد على أن تحقيق هدف الدولة "مصر خالية من السعار" لن يتحقق إلا بتكامل الجهود التنفيذية والمجتمعية، مشددة على المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة وضمان سلامة المواطنين.

