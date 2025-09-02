نائب محافظ دمياط تتابع مبادرة Damietta Talents عبر جولات "أتوبيس المواهب"

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ اجتماعا موسعا لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمبادرة Damietta Talents، والتي أُطلقت للمرة الأولى بالعيد القومي للمحافظة، وجرى تنفيذها من خلال جولات "أتوبيس المواهب" بمختلف مدن وقرى دمياط، بهدف اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الشباب والأطفال. وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وكشفت الجولات حتى الآن عن 515 موهبة متميزة في مجالات متنوعة، تمهيدًا لاختيار الأفضل منهم للمشاركة في الفعاليات المقبلة.

الاستعداد لمهرجان دمياط 25 – 27 سبتمبر

وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية، تمت مناقشة الاستعدادات النهائية لمهرجان دمياط المقرر إقامته في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر 2025.



وأكدت نائب المحافظ على ضرورة الإسراع في فرز واختيار الطلاب الموهوبين تمهيدًا لمشاركتهم في المهرجان وتكريمهم ضمن فعالياته.

المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ تعقد اجتماعا بخصوص جولات "أتوبيس المواهب"

لجان متخصصة لاختيار المواهب

وأوضحت المهندسة شيماء الصديق أنه تم تشكيل لجان من أساتذة الجامعة والمتخصصين في مختلف المجالات، على أن تنعقد بمقر مكتبة مصر العامة بدمياط لاختيار أبرز المواهب التي ستمثل المحافظة في المهرجان.



كما شددت على أهمية توفير كافة سبل الدعم للمشاركين بما يضمن إبراز قدراتهم بالشكل الأمثل.

دعوة للمواطنين للمشاركة

وفي ختام الاجتماع، وجهت نائب المحافظ دعوة عامة لمواطني دمياط لحضور المهرجان والمشاركة الفعالة في فعالياته، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو إبراز مكانة دمياط السياحية والثقافية والتجارية، بجانب رعاية المواهب الشابة وتشجيعها على الاستمرار والتألق.





