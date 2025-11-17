الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

السودان، تسجيل 1365 بلاغا بجرائم القتل والاغتصاب والنهب من نازحي الفاشر

أعلن النائب العام في السودان انتصار أحمد عبد العال، اليوم الاثنين، تسجيل 1365 بلاغا من نازحي الفاشر في الولاية الشمالية.

 وبحسب ما أفادت به تقارير اخبارية، قال النائب العام في السودان: البلاغات تتعلق بالقتل والاغتصاب والنهب وتدمير البنية التحتية.

وقبل وقت سابق أعلنت شبكة أطباء السودان، في بيان صادر عنها أمس الأحد، أن فريقها وثق استنادا إلى معلومات طبية وميدانية وصفتها بالموثوقة، 32 حالة اغتصاب خلال أسبوع لفتيات من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وصلن إلى بلدة طويلة.

شبكة أطباء السودان توثق 32 حالة اغتصاب لفتيات من مدينة الفاشر 

وقالت شبكة أطباء السودان في بيانها: إن بعض الاعتداءات وقعت داخل الفاشر عقب اجتياح قوات الدعم السريع للمدينة، بينما تعرضت فتيات أخريات للاغتصاب أثناء فرارهن باتجاه بلدة طويلة.

وأضافت الشبكة أنها تدين ما وصفتها بعمليات الاغتصاب، التي قالت إن عناصر من قوات الدعم السريع ارتكبوها بحق نساء في مدينة الفاشر والفارات من الحرب.

الدعم السريع ترتكب جرائم حرب في الفاشر 

وأكدت أن “هذه الانتهاكات تمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وفق وصفها.

وأفادت بأن الانتهاكات تعكس مستوى الانفلات والانتهاكات الممنهجة التي تواجهها النساء والفتيات في مناطق سيطرة الدعم السريع.

وحمّلت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم، ودعت إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل وتأمين الحماية للناجيات والشهود، وتقديم العلاج والدعم النفسي والقانوني للضحايا دون أي قيود أو تهديد.

ads