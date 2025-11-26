الجامعة المصرية الصينية تحتفل باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

18 حجم الخط

تنظم كلية الإنسانيات بالجامعة المصرية الصينية، يوم السبت القادم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية (GIS Day)، والذي يأتي في إطار جهود الجامعة لدعم التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في التعليم والبحث العلمي.

الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

وذكر بيان صادر عن الجامعة اليوم، أن الاحتفال هذا العام يأتي ليعكس نجاح التجربة الأولى، وترسيخ مكانة الجامعة كمنصة أكاديمية تسهم في نشر الوعي العلمي بالتقنيات الجغرافية الرقمية.

يشارك في فعاليات الاحتفال، عدد من ممثلي المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب خبراء وشركات رائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، فضلًا عن متحدثين من داخل مصر وخارجها، بما يساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.

أهمية نظم المعلومات الجغرافية

وقالت الدكتورة رشا الخولي رئيسة الجامعة المصرية الصينية في تصريح لها اليوم، إن احتفال الجامعة باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية يأتي في ظل اهتمام متنامٍ عالميًا بهذه التكنولوجيا التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء المدن الذكية وإدارة الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: "نظم المعلومات الجغرافية لم تعد مجرد أدوات للعرض الخرائطي، بل تحولت إلى منظومات تحليلية متقدمة تدعم اتخاذ القرار على كل المستويات، ومن هنا يأتي حرص الجامعة المصرية الصينية على تقديم منصات علمية متخصصة تطور مهارات الطلاب وتربطهم مباشرة بمتطلبات سوق العمل ومشروعات التحول الرقمي في الدولة."

وأشارت الخولي إلى أن الجامعة تضع التكنولوجيا الجغرافية ضمن أولوياتها التعليمية والبحثية، بما يدعم مساهمتها في تطوير قدرات الكوادر الشابة في مجالات تحليل البيانات وإدارة المعلومات ودعم القرار.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ميادة عبدالقادر القائمة بعمل عميد كلية الإنسانيات، أن تنظيم الفعالية يأتي ضمن خطة الكلية لتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب بأحدث التطورات في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

وقالت إن الموقع الخاص بالمؤتمر استقبل مئات الطلبات من الباحثين والمهتمين الراغبين في المشاركة بالمؤتمر، إلى جانب مشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات والشركات الخاصة العاملة في مجال GIS .

