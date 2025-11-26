الأربعاء 26 نوفمبر 2025
محافظات

في جولة مسائية مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بقنا، اكتشاف غياب الطبيب بوحدة الترامسة

الدكتور أحمد محمود
الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا، فيتو
أجرى الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، مرورًا مسائيًا مفاجئًا على وحدة الترامسة التابعة لإدارة قنا الصحية مساء أمس الثلاثاء، للوقوف على مدى انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تبين عدم وجود الطبيب المناوب بالوحدة في التوقيت المقرر، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقصرين.

الالتزام الكامل بالجداول المعتمدة

ووجه بتحويل المقصرين إلى الشؤون القانونية للتحقيق مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول المعتمدة وعدم التخلف عن نوبات العمل حفاظًا على انتظام الخدمة الصحية وسلامة المترددين.

كما وجه وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية المختصة وفريق الإشراف بالمتابعة الدورية للوحدة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والالتزام بالضوابط والتعليمات ورفع تقارير دورية عن تردد الوحدة وخدماتها المقدمة، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تقصير بما يضمن تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات الصحية.

