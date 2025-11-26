إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في اللجنة العامة رقم 1 بطنطا

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى ومقرها مدينة طنطا، النتائج النهائية للحصر العددي لفرز أصوات الناخبين.

ووفق البيان الصادر عن اللجنة بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في كشوف التصويت 883 ألفًا و163 ناخبًا، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 115 ألفًا و983 ناخبًا.

وسجلت اللجنة 107 ألفًا و413 صوتًا صحيحًا مقابل 8 آلاف و570 صوتًا باطلًا.

وجاءت أعداد الأصوات التي حصل عليها المرشحون كالتالي:

أحمد الجرواني: 37,330 صوتًا

طارق المحمدي: 30,952 صوتًا

سمير الخولي: 29,918 صوتًا

عبد القوي غلوش: 24,024 صوتًا

غباشي بدير: 17,590 صوتًا

محمد خليل: 12,478 صوتًا

أحمد منير عطية: 12,457 صوتًا

محمد الوكيل: 11,125 صوتًا

أحمد عبد ربه: 11,117 صوتًا

محمد الشامي: 10,101 صوت

أحمد العوضي: 10,359 صوتًا

أحمد أبو قورة: 10,164 صوتًا

شادي عميرة: 10,976 صوتًا

محمد عباس: 9,683 صوتًا

عبد العزيز إسماعيل: 16,271 صوتًا

محمد المصري: 3,812 صوتًا

إبراهيم بدير: 3,900 صوت

أحمد الشرقاوي: 4,430 صوتًا

أحمد الصاوي: 4,307 أصوات

وأكدت اللجنة أن العملية الانتخابية سارت في أجواء هادئة وسط متابعة وتأمين كامل من الجهات المختصة تمهيدا لإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاعتمادها رسميا.

