محافظات

إعلان الحصر العددي للدائرة الخامسة بالدقهلية في انتخابات النواب

اللجنة العامة للدائرة
اللجنة العامة للدائرة الخامسة نواب 2025 في الدقهلية، فيتو
انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في الدائرة الخامسة، والتي تضم دكرنس وشربين وبني عبيد، وجاء الحصر العددي كالتالي:

من لهم حق التصويت 673 ألفا 458
من أدلوا بأصواتهم  190 ألفا 84
الباطل 40 ألفا 598
الصحيح 149 ألفا 486
الحصر العددي للقائمة  

انتخب  128905
لا ينتخب   20481

الحصر العددي للمرشحين الفردي 
من أدلوا بأصواتهم 190084

الباطل  7863
الصحيح  182216

وجاءت الأصوات كالتالي:
باسم بهاء 47097 صوتا 

نصحي اليسنديلي  34 ألفا 105
سامي المرسي 26 ألفا 388
وليد رضوان 30621

مكرم رضوان 26296
محمد السنجيدي 26208

 إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين أمس الثلاثاء، والراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وجرت عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحًا، وقائمة بـ 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

