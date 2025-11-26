مدرب مانشستر يونايتد يحاول تأجيل رحيل لاعبيه إلى أمم إفريقيا في المغرب

18 حجم الخط

يسعى البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى احتواء أزمة مرتقبة داخل صفوف فريقه مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، وذلك في ظل احتمال غياب ثلاثة من أبرز لاعبيه خلال فترة حساسة من الموسم.

مدرب مانشستر يونايتد يحاول تأجيل رحيل لاعبيه

ومع اقتراب موعد البطولة المقرر إقامتها بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، يبدو يونايتد مهددًا بفقدان كل من نصير مزراوي (المغرب)، أماد ديالو (كوت ديفوار)، وبرايان مبيومو (الكاميرون).

وبحسب الفيفا، يتوجب على الأندية تسريح لاعبيها قبل أسبوعين من أول مباراة لمنتخباتهم، وهو ما يعني أن مانشستر يونايتد قد يخسر خدمات الثلاثي بحلول 8 ديسمبر، أي قبل مواجهة وولفرهامبتون، في فترة تشهد ازدحامًا كبيرًا في جدول المباريات.

أموريم، الذي يدرك حجم الضرر الفني المحتمل، بدأ بالفعل محاولات للتفاوض مع اتحادات المغرب وكوت ديفوار والكاميرون، سعيًا لتأجيل التحاق لاعبيه إلى 15 ديسمبر، بما يسمح لهم بخوض مباراة بورنموث قبل المغادرة.

ويأمل مدرب يونايتد أن تلقى مساعيه قبولًا، تفاديًا لفجوة فنية قد تربك خططه في المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اعتماد الفريق بشكل كبير على اللاعبين الثلاثة في مراكز مهمة داخل التشكيل.

