مع اقتراب امتحانات الشهر، أطعمة تقوي ذاكرة الطلاب وتزيد من تركيزهم

مع اقتراب امتحانات الشهر، تبدأ الأمهات والآباء في البحث عن طرق تساعد أطفالهم على التركيز وتحسين الذاكرة أثناء المذاكرة وأثناء أداء الامتحانات.



التغذية تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز قدرات الدماغ وتقوية الذاكرة عند الأطفال، فالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة تساهم في تنشيط الدماغ وزيادة القدرة على الحفظ والفهم.



أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه مع اقتراب الامتحانات، تغذية الطفل تلعب دورًا لا يقل أهمية عن المذاكرة نفسها، فالتغذية السليمة تساعد على تقوية الذاكرة، تحسين التركيز، وزيادة القدرة على الاستيعاب.



أضافت الدكتورة مروة، أنه بإدخال بعض الأطعمة بشكل منتظم ضمن نظام الطفل الغذائي، إلى جانب الالتزام بالنوم الكافي وشرب الماء وممارسة الأنشطة البدنية، يساهم بشكل كبير في رفع أداء الطفل الدراسي وتقليل التوتر النفسي أثناء فترة الامتحانات.





أطعمة تقوي الذاكرة وتزيد من التركيز

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية، أهم الأطعمة التي تقوي الذاكرة وتزيد من التركيز والقدرة على الاستيعاب.

المكسرات ودورها في تقوية الذاكرة

المكسرات مثل الجوز، واللوز، والكاجو، والبندق تعتبر من أفضل الأطعمة التي تساعد على تعزيز قدرات الدماغ.

فهي تحتوي على فيتامين E، والأحماض الدهنية الصحية، ومضادات الأكسدة التي تعمل على حماية خلايا الدماغ من التلف وتحسين التواصل بين الخلايا العصبية.

على سبيل المثال، الجوز يحتوي على نسب عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في زيادة التركيز وتحسين الأداء العقلي لدى الأطفال.

تناول المكسرات بشكل منتظم يساعد الأطفال على تعزيز مهاراتهم الذهنية والذاكرة قصيرة وطويلة المدى.

يمكن تقديم المكسرات للأطفال كوجبات خفيفة بين الفطور والغداء أو إضافتها إلى وجباتهم الرئيسية مثل السلطة أو الزبادي، بشرط أن تكون مطحونة للأطفال الصغار لتجنب الاختناق. المكسرات ليست فقط مفيدة للذاكرة، بل تساعد أيضًا على تعزيز صحة القلب وتحسين مستوى الطاقة طوال اليوم، مما يجعل الطفل أكثر نشاطًا وحيوية أثناء فترة الدراسة.

الأسماك وأهميتها للدماغ

الأسماك، وخاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون، والسردين، والماكريل، تعتبر من المصادر الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعد غذاءً رئيسيًا للدماغ. هذه الأحماض الدهنية الأساسية تساعد في تحسين التواصل بين الخلايا العصبية وتعزز القدرات العقلية للطفل، بما في ذلك التركيز والانتباه والقدرة على الحفظ.

بالإضافة إلى أوميجا 3، تحتوي الأسماك على البروتينات المهمة والفيتامينات مثل فيتامين D، الذي يساهم في تعزيز وظائف المخ وتقوية المناعة. إدخال الأسماك في وجبات الأطفال مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا يمكن أن يكون له تأثير واضح على تحسين الأداء الدراسي، وتقليل التوتر الناتج عن ضغط الامتحانات. يمكن تحضير الأسماك بطرق صحية مثل الشوي أو السلق أو إضافة الصلصات الطبيعية الخفيفة لتكون وجبة مغذية ومحببة للأطفال.

الفواكه الغنية بالأوميجا 3 والفوائد العقلية

الفواكه ليست فقط مصدرًا للطاقة والفيتامينات، بل بعضها يحتوي على مركبات غذائية تساعد في تعزيز صحة الدماغ. من الفواكه التي تحتوي على الأوميجا 3 نذكر الأفوكادو، والتوت بأنواعه (التوت الأزرق، والفراولة، والتوت البري)، فهي تساعد على تحسين التركيز والذاكرة لدى الأطفال. الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة تقلل من التوتر الناتج عن الامتحانات وتحمي خلايا المخ من التلف.

تناول التوت والفواكه الغنية بالأوميجا 3 يوميًا يمكن أن يكون على شكل وجبات خفيفة أو إضافتها للعصائر الطبيعية، أو خلطها مع الزبادي لتصبح وجبة صحية ومتوازنة. هذه الفواكه أيضًا تعزز المناعة وتحافظ على مستويات الطاقة لدى الأطفال، ما يساعدهم على الاستمرار في الدراسة دون شعور بالإرهاق.

أطعمة تزيد التركيز

نصائح هامة لتغذية الطفل قبل الامتحانات



لتعزيز الذاكرة عند الأطفال، تنصح الدكتورة مروة باتباع النصائح التالية:

الاهتمام بتوزيع الوجبات على مدار اليوم بحيث تكون متوازنة، مع الحرص على تقديم وجبة إفطار غنية بالبروتين والمكسرات أو البيض قبل الذهاب إلى المدرسة.

تجنب الأطعمة عالية السكر والدهون الضارة لأنها قد تؤثر سلبًا على التركيز والذاكرة.

كما يفضل أن يتناول الطفل وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات والفواكه بين ساعات المذاكرة للحفاظ على مستوى طاقة مستقر في الجسم.

شرب الماء بانتظام مهم جدًا أيضًا، حيث أن جفاف الجسم ولو جزئيًا يؤدي إلى ضعف التركيز وانخفاض القدرة على الحفظ.

يمكن أيضًا تشجيع الأطفال على ممارسة بعض التمارين البسيطة أو الأنشطة الحركية قبل المذاكرة، فهي تعزز تدفق الدم إلى المخ وتحسن الأداء الذهني.

باتباع هذه الإرشادات الغذائية، يمكن للآباء والأمهات مساعدة أطفالهم على اجتياز الامتحانات بثقة ونجاح، مع الحفاظ على صحة دماغهم ونموهم العقلي بشكل سليم.

