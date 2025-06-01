عاطل يطعن زوجته لرفضها شرب الخمر، والمحكمة تعاقبة بالسجن 7 سنوات

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل زوجته بمنطقة مصر القديمة.

وجاء في التحقيقات أن المتهم ا. م عاطل شرع في قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار على إثر خلافات زوجية نشبت فيما بينهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أراد أن تشرب المجني عليها معه الخمر فرفضت ونعتته بألفاظ تطعن في شرفه فجلب سلاحا أبيض “سكين” وما أن ظفر بها حتى كال لها عدة طعنات استقرت بالعنق والرقبة واليد محدثا بها الإصابات الواردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، قاصدا من ذلك إزهاق روحا، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليها بالعلاج.

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