أعراض الأنفلونزا الموسمية عند الأطفال والرضع، ومدة الشفاء

من الطبيعي أن يصاب الأطفال بسيلان الأنف والسعال والحمى المنخفضة الدرجة، والتي غالبًا ما تكون عبارة عن فيروسات تنفسية بسيطة.

ولكن الأنفلونزا يمكن أن تسبب في مضاعفات خطيرة، بما في ذلك دخول المستشفى والوفاة.

أعراض الأنفلونزا عند الرضع والأطفال الصغار

قالت الدكتورة سابرينا ما طبيبة الأطفال لموقع “Cleveland clinic” الطبي: "قد يكون من الصعب اكتشاف الأنفلونزا عند الأطفال الذين لا يستطيعون التحدث بعد، لذا يجب مراقبتهم عن كثب إذا مرضوا، وتظهر أعراض الأنفلونزا بسرعة - في غضون ساعات - وتكون أكثر شدة من نزلات البرد المعتادة".

تشمل أعراض الأنفلونزا عند الرضع والأطفال الصغار ما يلي:

قشعريرة أو تعرق

سعال جاف

حمى، قد تصل إلى38 درجة مئوية أو أعلى

انزعاج أو عصبية

سيلان الأنف أو احتقانه

النوم أكثر من المعتاد

القيء أو الإسهال

أعراض الأنفلونزا عند الأطفال الأكبر سنًا

وأضافت الدكتور ما: "الأعراض عند الأطفال في سن ما قبل المدرسة والأطفال في سن المدرسة تشبه ما يعانيه الأطفال الرضع".

تشمل أعراض الأنفلونزا عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين ما يلي:

سعال جاف ومتقطع

إرهاق

حمى أعلى من 38 درجة مئوية

صداع

آلام في العضلات

غثيان وقيء وإسهال

سيلان أو احتقان الأنف

التهاب الحلق

ما هي مدة استمرار الأنفلونزا عند الأطفال؟

يتعافى معظم الأطفال من الأنفلونزا في غضون أسبوع إلى 10 أيام، وإذا كان الطفل يذهب إلى الحضانة أو المدرسة، فقد يتساءل الآباء متى يصبح في حالة جيدة بما يكفي للعودة.

عادةً، يمكن للأطفال العودة إلى الحضانة أو المدرسة بمجرد أن يصبحوا في حالة جيدة بما يكفي للمشاركة في الأنشطة ويكونون:

خاليين من الحمى لمدة 24 ساعة على الأقل دون استخدام أدوية خافضة للحرارة

خاليين من القيء أو الإسهال لمدة 24 ساعة على الأقل

مضاعفات الأنفلونزا عند الأطفال

الأنفلونزا ليست مجرد "نزلة برد سيئة"، ولكنها عدوى يمكن أن تصبح خطيرة بسرعة، وتشمل المضاعفات المحتملة للإنفلونزا عند الرضع والأطفال ما يلي:

مشاكل في التنفس

الجفاف

تغيرات في وظائف المخ، مثل الارتباك أو فقدان الذاكرة أو ارتعاش العضلات (اعتلال الدماغ)

الالتهابات الأخرى، مثل التهابات الأذن

الالتهاب الرئوي

تفاقم المشكلات الصحية الموجودة مثل الربو أو أمراض القلب

الرضع أكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا من معظم الأطفال الأكبر سنًا والبالغين.

وأوضحت الطبيبة أن الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر هم الأكثر عرضة للمخاطر من أي مجموعة، حتى لو لم يكن لديهم أي مشاكل صحية، حيث قد لا تتمكن أنظمتهم المناعية من محاربة مثل هذا الفيروس الشديد.

على الرغم من أن الأطفال الأكبر سنًا ليسوا عرضة للإصابة مثل الرضع، إلا أنهم لا يزالون معرضين للإصابة بمرض خطير بسبب الإنفلونزا.

وأكدت الدكتور ما أنه يرغم افتراض الكثير من الناس أن الأطفال الذين يعانون من حالات صحية مزمنة فقط هم من يصابون بمضاعفات خطيرة للإنفلونزا، لكن هذا ليس هو الحال، يتم إدخال الآلاف من الأطفال إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا كل عام، والعديد منهم أطفال لا يعانون من مشاكل صحية أخرى.

متى يجب زيارة الطبيب

يجب طلب الرعاية الطبية الفورية إذا كان الطفل يعاني من:

حمى 38 درجة مئوية أو أعلى عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر

حمى تزيد عن 39.44 درجة مئوية عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر

انقباض الأضلاع مع التنفس

عدم تبليل الحفاضات أو التبول لمدة ثماني ساعات

شفاه أو أظافر أو جلد شاحب أو مزرق

تنفس سريع

نوبات

عيون غائرة أو بقعة طرية غائرة على الرأس عند الأطفال

صفير

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