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أخبار مصر

الصحة تؤكد عدم رصد أي فيروسات أو متحورات جديدة للأنفلونزا

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

 تلقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن بشأن متابعة الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر وعلى مستوى العالم، خلال شهر أكتوبر الماضي، متضمنة مقارنة لمعدلات الانتشار في نفس الشهر من العام الماضي.

 

رصد حالات الأمراض التنفسية الحادة المترددة أو المحتجزة في جميع المستشفيات

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير يرصد حالات الأمراض التنفسية الحادة المترددة أو المحتجزة في جميع مستشفيات الوزارة وعددها 542 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالأنفلونزا وعددها 28 موقعا موزعين على 14 محافظة، حيث يتم أخذ العينات وفحصها في المعامل المركزية للوزارة، والمعامل الإقليمية بالمحافظات.

وكشف «عبدالغفار» أن عدد العينات التي تم فحصها خلال شهر أكتوبر وفقا للتقرير بلغت 1478 حالة، وكانت نسبة الحالات الإيجابية للأنفلونزا 4%، مضيفا أن توزيع نسبة الحالات الإيجابية كان بينها 11% لفيروس Flu A / pdm09H1 بينما كان فيروس Flu A/H3 بنسبة 50% وفيروس Flu B بنسبة 39%.

وأضاف «عبدالغفار» أن عدد العينات التي تم فحصها خلال شهر أكتوبر من العام الماضي كانت 2576 عينة، وكانت نسبة الحالات الإيجابية للأنفلونزا 14% ونسبة فيروس Flu A / pdm09H1 كانت 88% ونسبة فيروس Flu A/H3 بلغت 1% بينما كانت نسبة فيروس Flu B نحو 10% بالإضافة لـ 1% لفيروس Mixed.

وأوضح «عبدالغفار» أن أعلى أنواع فيروسات الأنفلونزا انتشارا في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي كانت لـ فيروس Flu A/H3 بنسبة 50% من العينات الإيجابية، مشيرا إلى انخفاض نسبة انتشار فيروسات الأنفلونزا هذا العام عن العام الماضي بنسبة 10% مؤكدا عدم رصد أي فيروسات أو متحورات جديدة وفقا للتقرير.

 

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الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الصحة والسكان متحورات جديدة نائب رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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