بعثة منتخب الطائرة تتوجه للأردن للمشاركة في بطولة التحدي العربي

تتوجه بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة، بقيادة محمد اللقاني المدير الفني، إلى الأردن استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة التحدي العربي المقامة خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة كل من:

حسام يوسف – محمد عادل – عبد الرحمن الحسيني – محمد عسران – سيف عابد – محمد رضا – محمد عبد المحسن – أحمد عزب – زياد أسامة – محمد مجدي – مصطفى جابر – محمد رمضان – عبد الرحمن سعودي – حمزة الصافي.

ويقود المنتخب محمد اللقاني المدير الفني، ويعاونه محمد الحسيني مدربا ومحمد رفعت مدرب مساعد والدكتور مجدي الصباغ طبيا، ويرأس البعثة المهندس ياسر قمر رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة.

