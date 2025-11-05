الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد اللقاني مديرا فنيا لمنتخب الكرة الطائرة

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، تعيين المدرب الوطنى محمد اللقاني مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول للرجال.

وأغلق مجلس الإدارة باب التعاقد مع خبير أجنبي خلال الفترة الحالية وقبل مشاركة منتخب الرجال في بطولة التحدي بالأردن، نظرًا لضيق الوقت وإقامة البطولة في منتصف الموسم.

وكانت هناك رغبة كبيرة داخل مجلس الادارة بالتعاقد مع خبير اجنبي لقيادة الفراعنة ولكن الأسماء المتاحة خلال هذه الأيام لم تكن على نفس طموح مجلس الإدارة لذلك تم الاستقرار على المدرب الوطني.

وكان المجلس قد فاضل بين  أربع مدربين وطنيين  لقيادة المنتخب وهم على النحو التالي:محمد اللقاني وأحمد سمير وإبراهيم فخر الدين وأحمد مصطفي، ولكن مجلس اتحاد الطائرة استقر على تعيين محمد اللقاني لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الطائرة  انتظام منتخب  الرجال في معسكر تدريبي بالصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب إعتبارا من يوم السبت المقبل، من أجل تجهيز جميع العناصر الدولية استعدادًا للمشاركة في بطولة التحدي الاولي التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر 2025 بمشاركة 8 دول وهم: مصر – الأردن – تونس – الكويت – البحرين – العراق – ليبيا – فلسطين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة ياسر قمر محمد اللقاني الاتحاد المصري للكرة الطائرة احمد سمير

مواد متعلقة

اللجنة الأولمبية تهنئ منتخب الكرة الطائرة جلوس بلقب كأس العالم

أشرف صبحي يهنئ منتخب الكرة الطائرة البارالمبي بالتتويج بلقب كأس العالم

استقبال رسمي وشعبي لمنتخب الكرة الطائرة جلوس بمطار القاهرة

رئيس اتحاد الكرة الطائرة جلوس: التتويج التاريخي بالمونديال بداية لحلم لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

شاب مخمور احتضنها وحاول تقبيلها، لحظة التحرش برئيسة المكسيك وسط حراسها (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

السيسي ونظيره القيرغيزي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

المزيد
الجريدة الرسمية