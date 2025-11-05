الأربعاء 05 نوفمبر 2025
عقوبات قاسية، اتحاد الكرة الطائرة يتوعد المتهربين من الانضمام للمنتخب

حذر مجلس إدارة الاتحاد المصري لـالكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، جميع اللاعبين المصريين والمحترفين في الخارج من الاعتذار عن عدم المشاركة مع المنتخب الوطني في منافسات بطولة التحدي المقرر لها  خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر 2025 بمشاركة 8 دول.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، توقيع عقوبات قاسية ضد اى لاعب يعتذر عن  تمثيل الفراعنة في بطولة التحدي الهامة، دون مبرر واضح ومقبول.

وتشهد بطولة التحدي مشاركة 8 منتخبات وهي: مصر – الأردن – تونس – الكويت – البحرين – العراق – ليبيا – فلسطين.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد،الجهاز الطبيى للمنتخب برئاسة الدكتور مجدي الصباغ، بمتابعة حالة جميع عناصر منتخب مصر نظرًا لحالة الإجهاد والاصابات المتكررة التى لحقت ببعض اللاعبين خلال مشاركتهم الأخيرة ببطولة العالم بالفلبين للوقوف على حالة جميع عناصر منتخب مصر مع التجمع الدولي المقرر له إعتبارا من السبت المقبل.

