اللجنة العامة بقليوب والقناطر الخيرية تعلن الحصر العددي لانتخابات النواب

أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.

اللجنة تعلن عدد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة

وكشفت اللجنة القليوبية فيما يخص المقاعد الفردية، أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة بلغ 685519 صوتا، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 108178 ناخب، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 12219 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 95961 صوتا.

وحصل كل مرشح وفقا لترتيب بطاقة التصويت علي النحو التالي:

- عزت كريم 45692 صوتا

- محمود مرسي 35883 صوتا

- محمد عاطف طه 26912 صوتا

- سمير محمد البيومي 33373 صوتا

- محمد سلامة النفراوي 13195 صوتا

- درويش أبو عيشة 20912 صوتا

- سعد طه 5616 صوتا

- محمد رمضان 9839 صوتا

- عاشور عبد السلام 8411 صوتا

- عماد سيد عيد عثمان 6994 صوتا

- شوقي رفعت هاشم 5097 صوتا

- ريناد حسين مخلص 14194 صوتا

- منير أبو خضرة 11149 صوتا

- أحمد محمد راغب 22422 صوتا

- أسامة الكمار 13028 صوتا

- عرفة غنيم 15166 صوتا

