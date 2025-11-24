الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محافظات

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة المتوفاة ضحية اعتداء شقيقها بالقليوبية

التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة طفلة بالقليوبية، فيتو
أمرت نيابة القليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة المتوفاة ضحية اعتداء شقيقها، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، مع استكمال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية الطفلة.

وكانت المعاينة الطبية الأولية قد كشفت وجود إصابات بالمنطقة التناسلية للطفلة، وجود اعتداء جنسي واضح، وتم التحفظ على العينات وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي لإعداد التقرير العاجل.

البداية عندما تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي بوصول الطفلة جثة هامدة ووجود آثار تعدٍّ جنسي ظاهر على جسدها.

انتقلت قوة أمنية على الفور إلى المستشفى، تبين بالفحص أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الطفلة، ويدعى "أحمد م" البالغ من العمر 13 عامًا، والذي استغل وجودها منفردة داخل المنزل، واعتدى عليها جنسيًا ما تسبب في وفاتها.

وبفحص الجثمان تبيّن وجود اعتداء جنسي واضح، وتم التحفظ على العينات وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي لإعداد التقرير العاجل، وتم القبض على الطفل المتهم وإحالته لجهات التحقيق، فيما تواصل النيابة العامة فحص التقرير الطبي النهائي وسماع أقوال الأسرة واستكمال التحقيقات في الواقعة.

