العثور على جثة مسن بمنطقة العامرية فى الإسكندرية

شهدت منطقة أبو تلات بالعامرية غرب محافظة الإسكندرية، العثور على جثة مسن داخل شقته بدائرة قسم العامرية أول تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد ورود بلاغ من نجل شقيق المجني عليه يفيد العثور على جثة عمه ملقاة داخل شقة بدائرة القسم، على الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث القسم، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.



تبين من المعاينة والفحص، أن الشقة محل البلاغ تقع بمنطقة أبو تلات دائرة قسم العامرية أول، ووجود جثة مسجاة داخل الشقة، وفي حالة تعفن لوفاته منذ أيام، وجار كشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

