حبس لاعب نادي فاركو 3 سنوات بسبب شيك بدون رصيد

18 حجم الخط

قضت المحكمة المختصة بمحافظة مطروح بمعاقبة اللاعب إ. ا لاعب نادي فاركو غيابيًا بالحبس 3 سنوات وكفالة مالية ألف جنيه، لاتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد في القضية التي حملت رقم 1014 لسنة 2025



وذلك عقب أن تلقت قوات أمن محافظة مطروح بلاغ من قبل أحد الأشخاص يتهم خلاله اللاعب إ. ا لاعب نادي فاركو بتحرير شيك دون رصيد بدائرة قسم شرطة الحمام.

وباشرت جهات التحقيقات المختصة التحقيق في القضية 960 لسنة 2025 حصر، والتي أمر عقب انتهاء التحقيقات فيها بإحالتها للمحاكمة المختصة برقم 1014 لسنة 20245 جنح قسم الحمام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.