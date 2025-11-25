الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حبس لاعب نادي فاركو 3 سنوات بسبب شيك بدون رصيد

قضت المحكمة المختصة بمحافظة مطروح  بمعاقبة اللاعب إ. ا لاعب نادي فاركو غيابيًا بالحبس 3 سنوات وكفالة مالية ألف جنيه، لاتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد في القضية التي حملت رقم 1014 لسنة 2025


وذلك عقب أن تلقت قوات أمن محافظة مطروح بلاغ  من قبل أحد الأشخاص يتهم خلاله اللاعب إ. ا لاعب نادي فاركو بتحرير شيك دون رصيد بدائرة قسم شرطة الحمام.

وباشرت جهات التحقيقات المختصة التحقيق في القضية 960 لسنة 2025 حصر، والتي أمر عقب انتهاء التحقيقات فيها بإحالتها للمحاكمة المختصة برقم 1014 لسنة 20245 جنح قسم الحمام.

أمطار متوسطة ونشاط للرياح على مرسى مطروح

بقيمة 75 مليون جنيه، ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة في مطروح والإسكندرية

الجريدة الرسمية