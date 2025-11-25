مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الخامس بالجيزة

18 حجم الخط

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بأحد العقارات أثناء استخدام المصعد بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وتم نقلها للمستشفى من خلال قوات أمن الجيزة التي أسرعت بالانتقال فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالواقعة.

وبالفحص ومناقشة شهود العيان، تبين أن المتوفية عند استخدام المصعد فوجئت بعدم تواجد كابينة المصعد فاختل توازنها وسقطت جثة هامدة فى الحال.

ويواصل رجال البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء هانى شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه بوفاة ربة منزل إثر سقوطها من علو.

وعلى الفور أمر العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب المقدم أيمن السكورى رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد على باسل معاون المباحث والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.