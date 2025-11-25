الأربعاء 26 نوفمبر 2025
مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الخامس بالجيزة

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بأحد العقارات  أثناء استخدام المصعد بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وتم نقلها للمستشفى من خلال قوات أمن الجيزة التي أسرعت بالانتقال فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالواقعة.

وبالفحص ومناقشة شهود العيان، تبين أن المتوفية عند استخدام المصعد فوجئت بعدم تواجد كابينة المصعد فاختل توازنها وسقطت جثة هامدة فى الحال.

ويواصل رجال البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة.
وكان قد تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء هانى شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه بوفاة ربة منزل إثر سقوطها من علو.

 

وعلى الفور أمر العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب المقدم أيمن السكورى رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد على باسل معاون المباحث والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

