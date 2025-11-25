الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
البيت الأبيض: أحرزنا تقدما هائلا نحو اتفاق سلام في أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما هائلا نحو التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا و روسيا.

وقالت ليفيت في منشور عبر منصة "إكس": "خلال الأسبوع الماضي، أحرزت الولايات المتحدة تقدمًا هائلًا نحو التوصل إلى اتفاق سلام من خلال جمع أوكرانيا وروسيا على طاولة المفاوضات".

مفاوضات جنيف بين الولايات المتحدة وأوكرانيا 

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "هناك بعض التفاصيل الدقيقة، وإن كانت غير مستعصية على الحل، والتي يجب تسويتها، وستتطلب مزيدًا من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة".

وعقد ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية محادثات مع ممثلي أوكرانيا في جنيف حول الخطة الأمريكية التي تقدمت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

