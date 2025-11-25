الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك من الساعات المتأخرة من منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة صباحا.

 

خريفي معتدل الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتوغل الشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء وتستمر درجات الحرارة فى الانخفاض، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حارعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 14


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

