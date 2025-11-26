اعترافات 3 سودانيين اقتحموا شقة موظفة واستولوا على مصوغات ذهبية في الطالبية

18 حجم الخط

اعترف 3 أشخاص يحملون جنسية دولة السودان، أمام جهات التحقيق بارتكابهم بسرقة مجوهرات من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وقالوا إنهم كانوا يعرفون صاحبة الشقة وأن لديها مجوهرات وأيام تغيبها عن المنزل واستغلوا فرصة تركها للشقة وقاموا وفق خطة أعدوها، بعد منتصف الليل باقتحام الشقة واستولوا على المجوهرات من غرفة نومها وبعض المحتويات غالية الثمن ولذوا بالفرار وكانوا في طريقهم لصرفها، إلا أنهم فوجئوا بلحظة القبض عليهم، وأرشدوا عن المسروقات والهواتف.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيلوا إلى النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، يفيد بحضور موظفة إلى مكتب المقدم عبد الحميد مرسى رئيس مباحث الطالبية، وحررت محضرًا بسرقة مصوغات ذهبية وهاتفين محمول من داخل شقتها أثناء وجودها في شقتها الثانية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف المقدم عبد الحميد مرسى رئيس المباحث، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة أمكن الوصول إلى المتهمين.

وألقي القبض عليهم وبمواجهتهم أمام العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

