إغلاق مركز طبي شهير والقبض علي طالب ومدير مبيعات ببولاق الدكرور

تمكنت اجهزة المباحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط  موظف بالمعاش، يبلغ من العمر 60 سنة، لاتهامه بإدارة مركز طبي شهير بدون ترخيص،  ومدير مبيعات ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي، وطالب طب أسنان ينتحل صفة طبيب أسنان، داخل مركز طبي يشمل عددا من العيادات الطبية يديره المتهم الأول، وذلك عقب تمكن قوات الأمن مداهمة المركز وتبين أنه غير مرخص   بمنطقة بولاق الدكرور، وتم تشميع المركز وتحرر محضر بالواقعة.

 

وكان قد  تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارًا، من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد بورود بلاغ من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بوجود مركز طبي غير مرخص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتعدد شكاوى المواطنين منه.

وعلى الفور كلّف العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور والرائد محمود الدالي معاون المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

