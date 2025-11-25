بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يتأخر أمام ليفركوزن بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، يتأخر مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف دون رد أمام باير ليفركوزن الألماني في الشوط الأول ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري.

وسجل ليفركوزن الهدف الأول عن طريق جيرمالدو في الدقيقة 23.

وعاد النجم المصري عمر مرموش للتشكيل الأساسي لمان سيتي في مباراة اليوم باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، ريان آيت نوري.

خط الوس: نيكو جونزاليس، تيجاني ريندرز، أوسكار بوب، سافينو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

ويمتلك مانشستر سيتي 10 نقاط، حيث يحتل المركز الرابع في جدول البطولة في الوقت الحالي، بينما يمتلك باير ليفركوزن 5 نقاط ويتواجد في المركز الحادي والعشرين.

ويأمل مانشستر سيتي أن يواصل سلسلة اللا هزيمة في دوري أبطال أوروبا ذلك الموسم، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، حيث يستهدف تحقيق الفوز اليوم للاقتراب من التأهل المباشر.

