الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي يهزم الشرطة العراقي برباعية نظيفة

الهلال
الهلال
18 حجم الخط

فاز الهلال السعودي على الشرطة العراقي بأربعة أهداف دون رد، في مباراة الفريقين في إطار لقاءات الجولة الخامسة، من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل رباعية الهلال كل من “ليوناردو” هدفين وكانسيلو هدف وسافيتش هدف.

ويتصدر الهلال السعودي ترتيب مجموعته بـ 15 نقطة من 5 مباريات، بالفوز على الدحيل القطري، ناساف قرشي الأوزبكي، السد والغرافة القطريين ثم الشرطة.
فيما يقبع فريق الشرطة العراقي بالمركز الحادي عشر بنقطة من 4 مباريات، بتعادل مع السد،  والخسارة من الغرافة القطري والاتحاد السعودي وتراكتور الإيراني.

وجمع الفريقان مباراة وحيدة فاز بها الهلال بخماسية دون رد، خلال مشاركات الثنائي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد السعودي الهلال السعودي الهلال الشرطة العراقي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بطولة دوري أبطال آسيا فريق الشرطة العراقي

مواد متعلقة

بنفيكا يحقق أول فوز في دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس

ثعلب يقتحم ملعب ستامفورد بريدج قبل لقاء تشيلسي وبرشلونة (فيديو)

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الفرغاني عالم رياضيات وفلكي تأثر بعلمه كوبرنيكوس وكولمبس ودانتي وأُطلق اسمه على سطح القمر

7 أصناف من الأطعمة والمشروبات تحرق الدهون أثناء النوم

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتقدم على أياكس بهدف في الشوط الأول

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الحصر العددي لأصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية

انتخابات مجلس نواب 2025، الحصر العددي في لجنة مدرسة القباب الكبرى بدكرنس بالدقهلية

دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالرزق والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية