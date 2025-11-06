دوري أبطال أوروبا، رقم مميز لـ إنتر ميلان ونيوكاسل يونايتد

18 حجم الخط

فاز إنتر ميلان بأول 4 مباريات له في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعدما تخطي عقبة كايرات ألماتي في ملعب سان سيرو 2-1 بالجولة الرابعة من مرحلة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وأحرز هدفي الانتر كلا من لاوتارو مارتينيز وكارلوس أوجستو في الدقيقتين 45 و67، أما هدف الضيوف فقد أحرزه أوفري أراد بالدقيقة 55.

وعلي صعد آخر حقق نيوكاسل الفوز في 3 مباريات متتالية بمسابقة أوروبية كبرى لأول مرة منذ مارس 2007، حين حقق ذلك الأمر في كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.