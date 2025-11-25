انتخابات مجلس النواب 2025، بدء الحصر العددي للأصوات بلجنة جواد حسني بالساحل

18 حجم الخط

انطلقت عمليات الحصر العددي للأصوات بلجنة جواد علي حسني بدائرة الساحل، داخل لجنتين فرعيتين برئاسة المستشار شريف عبد العال والمستشار حماد إلياس، وذلك بعد غلق صناديق الاقتراع ضمن فعاليات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

إشراف قضائي وتنظيم دقيق للعملية الانتخابية

تجري عملية الحصر تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور مندوبي المرشحين والمراقبين لضمان شفافية ودقة الأرقام، مع تسجيل الأصوات ومطابقتها بدقة في محاضر رسمية لكل لجنة فرعية.

خطوات الحصر العددي داخلة لجان انتخابات مجلس النواب 2025

فرز الأصوات حسب كل مرشح وفئة انتخابية.

التحقق من صحة المحاضر ومطابقتها مع عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

توثيق النتائج الأولية تمهيدًا لإعلانها رسميًا بعد الانتهاء من كافة لجان الفرز.

دور رؤساء اللجان في عملية الحصر العددي للأصوات باللجنة

وقدم المستشار شريف عبد العال والمستشار حماد إلياس إشرافًا كاملًا على عملية الحصر، مع تنظيم حضور المراقبين وتسهيل إجراءات التوثيق لضمان سلاسة ودقة العملية الانتخابية.

تضم المرحلة الثانية من الانتخابات محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.. وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية تشمل 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تبلغ 34 مليونًا و611 ألف ناخب، وأوضح أن 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، مؤكدًا جاهزية اللجان الكاملة لاستقبال الناخبين وسير العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات التنظيم.

وعرض بنداري خريطة توزيع اللجان، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم 724 لجنة فرعية، والقليوبية 500 لجنة، بينما تتصدر كفر الشيخ المحافظات في عدد اللجان بـ1040 لجنة فرعية، مما يعكس الحجم اللوجستي الكبير لهذه المرحلة من الانتخابات.

