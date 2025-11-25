الأربعاء 26 نوفمبر 2025
استمرار عمليات الحصر في اللجان الفرعية بالشرقية

فرز الأصوات اللجان
فرز الأصوات اللجان الفرعية بالشرقية،فيتو
تواصل اللجان الفرعية بمحافظة الشرقية أعمال حصر وفرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب، وسط متابعة دقيقة وترقّب شديد من المرشحين والمواطنين على حد سواء، لما ستسفر عنه النتائج الأولية في الساعات المقبلة.

إقبال متوسط على لجنة مدرسة الزقازيق في الشرقية بانتخابات النواب 2025 (صور)

وقدّمت بوابة فيتو تغطية ميدانية مباشرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصدت خلالها الأجواء داخل عدد من اللجان، وعملية الفرز لحظة بلحظة، إلى جانب تفاعل واسع من المتابعين الذين حرصوا على متابعة سير العملية الانتخابية بشكل حي ومباشر.

وتشهد المحافظة حالة من الاهتمام الشعبي والسياسي، مع تزايد التساؤلات حول مؤشرات النتائج الأولية وتوزيع الأصوات في الدوائر المختلفة، في ظل منافسة قوية بين المرشحين.

استمرار عمليات الحصر في اللجان الفرعية بالشرقية وبث مباشر يرصد لحظة بلحظة،فيتو
استمرار عمليات الحصر في اللجان الفرعية بالشرقية وبث مباشر يرصد لحظة بلحظة، فيتو

إغلاق صناديق الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالشرقية

أُغلقت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم صناديق الاقتراع في لجان محافظة الشرقية، معلنة انتهاء التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات تأمينية مُحكمة وتنظيم دقيق داخل المقرات الانتخابية.

وشهدت اللجان خلال الساعات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في توافد الناخبين قبل غلق باب التصويت، فيما بدأت اللجان الفرعية فور الإغلاق في تجهيز محاضر الفرز استعدادًا لبدء عملية حصر الأصوات، وسط متابعة من مندوبي المرشحين وممثلي الجهات الرقابية.

حصر أصوات اللجان الفرعية بالشرقية انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب

