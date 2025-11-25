الجيش السوداني يعلن صد هجوم واسع لمليشيا الدعم السريع في بابنوسة

18 حجم الخط

أصدر الجيش السوداني بيانًا عاجلًا كشف فيه عن تفاصيل هجوم عنيف، شنّته مليشيا الدعم السريع فجر اليوم على منطقة بابنوسة بغرب كردفان، مؤكدًا نجاح قواته في التصدي للهجوم وإلحاق خسائر كبيرة بالمهاجمين.

صد هجوم ميليشيا الدعم السريع وإحباط التوغل

قال الجيش: إن قواته تمكنت من إفشال محاولة هجوم مباغت شنّته مليشيا الدعم السريع على مدينة بابنوسة، حيث جرى التصدي للهجوم منذ لحظاته الأولى، وتثبيت الخطوط الدفاعية في محيط المنطقة.

خسائر فادحة في صفوف مليشيا الدعم السريع

ووفق البيان، تكبّدت مليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث تم قتل عدد من قادتها الميدانيين، إضافة إلى مئات المرتزقة الذين شاركوا في العملية.

استيلاء على مركبات ومعدات عسكرية تابعة لميليشيا الدعم السريع

وأشار الجيش السوداني إلى أنه استولى على عدد من المركبات والأسلحة والمعدات العسكرية التي خلّفتها قوات الدعم السريع أثناء فرارها من ساحة المعركة.

وأعلن قائد مليشيا الدعم السريع حمدان دقلو "حميدتي" اليوم الاثنين، عن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة 3 أشهر في السودان.

وفي كلمة مسجلة قال قائد مليشيا الدعم السريع: "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية واستجابة للجهود الدولية المبذولة وعلى رأسها مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعي دول الرباعية.. نعلن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أشهر" والموافقة على تشكيل آلية مراقبة دولية".

