الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البرهان: المواطنون السودانيون ينزحون لمناطق سيطرة القوات الحكومية

البرهان
البرهان
18 حجم الخط

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ‏اليوم الخميس، إن من تم تهجيرهم قسريا من مناطق النزاع في البلاد اختاروا النزوح لمناطق سيطرة الدولة.

و‌قال ‏البرهان إن المواطنين نزحوا لمناطق سيطرة القوات الحكومية بسبب الأمن وتوفر مقومات الحياة.

وكانت قوات "الدعم السريع" أعلنت فجر اليوم الخميس أنها بسطت سيطرتها الكاملة على ثلاثة محاور، وأحكمت الحصار على الفرقة 22 بابنوسة التابعة للجيش السوداني بولاية غرب كردفان.

وواصل الجيش شن غارات جوية على مناطق تحت سيطرة الدعم السريع خاصة قرب مطار نيالا جنوبي دارفور وفي غرب كردفان.​

ولا يزال الجيش السوداني يرفض أي هدنة أو تفاوض، متمسكا بالخيار العسكري، في حين تحاول الرباعية الدولية التوسط لهدنة إنسانية.​

وفي ظل التصعيد الميداني، يتفاقم الوضع الإنساني نتيجة المعارك، ووردت تقارير عن ضحايا مدنيين خصوصا في مدينة الفاشر، وسط عمليات تحقيق حول تجاوزات ارتكبتها قوات الدعم السريع.​

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرهان القوات الحكومية السيادة الانتقالي السودان

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

استعدوا من الصباح إلى المساء، 8 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

سعر السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

ذهاب ملحق آسيا للمونديال، موعد مباراة الإمارات والعراق والقنوات الناقلة

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

وزير المالية: طرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

الين الياباني يسجل 30.55 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

هدوء بعد الهبوط، سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس

الدينار الأردني يسجل 66.79 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العصافير في المنام وعلاقته بتحقيق أهداف وطموحات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads