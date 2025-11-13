البرهان: المواطنون السودانيون ينزحون لمناطق سيطرة القوات الحكومية

18 حجم الخط

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ‏اليوم الخميس، إن من تم تهجيرهم قسريا من مناطق النزاع في البلاد اختاروا النزوح لمناطق سيطرة الدولة.

و‌قال ‏البرهان إن المواطنين نزحوا لمناطق سيطرة القوات الحكومية بسبب الأمن وتوفر مقومات الحياة.

وكانت قوات "الدعم السريع" أعلنت فجر اليوم الخميس أنها بسطت سيطرتها الكاملة على ثلاثة محاور، وأحكمت الحصار على الفرقة 22 بابنوسة التابعة للجيش السوداني بولاية غرب كردفان.

وواصل الجيش شن غارات جوية على مناطق تحت سيطرة الدعم السريع خاصة قرب مطار نيالا جنوبي دارفور وفي غرب كردفان.​

ولا يزال الجيش السوداني يرفض أي هدنة أو تفاوض، متمسكا بالخيار العسكري، في حين تحاول الرباعية الدولية التوسط لهدنة إنسانية.​

وفي ظل التصعيد الميداني، يتفاقم الوضع الإنساني نتيجة المعارك، ووردت تقارير عن ضحايا مدنيين خصوصا في مدينة الفاشر، وسط عمليات تحقيق حول تجاوزات ارتكبتها قوات الدعم السريع.​

