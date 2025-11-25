وزير السياحة: 24% زيادة في حركة الطيران خلال الفترة من مايو حتي سبتمبر 2025

18 حجم الخط

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

وفي مستهل الاجتماع، أشار وزير السياحة والآثار إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن تعيين عدد من ذوي الخبرة في عضوية مجلس الإدارة، موجهًا لهم التحية والتهنئة بانضمامهم للمجلس، ومؤكدًا على أنهم سيمثلون إضافة قوية تسهم في دعم عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

خلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. وقام الدكتور شريف جمال عبد الجواد أمين عام الصندوق، باستعراض جدول أعمال الاجتماع.

تخصيص الاعتمادات المالية للمشروعات والموضوعات المرتبطة بأنشطة الصندوق

وشهد الاجتماع الموافقة على تخصيص عدد من الاعتمادات المالية لعدد من المشروعات والموضوعات المرتبطة بأنشطة الصندوق، ومنها ما يخص الاعتمادات المالية اللازمة للمخطط الاستراتيجي العام لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة سقارة، والتي تشمل منطقة أهرامات الجيزة والمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بجانب الاعتماد المالي لاستكمال المجلس الأعلى للآثار لمشروع المتحف الآتوني بمحافظة المنيا.

كما تم استعراض الموقف المالي للصندوق، متضمنًا مقارنة الإيرادات والمصروفات للعام المالي 2025–2026 بالموازنة التقديرية المعتمدة لنفس الفترة.

سياسات برنامج تحفيز الطيران



وتطرق المجلس إلى مناقشة سياسات برنامج تحفيز الطيران الذي تطبقه الوزارة بهدف الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ودفعها لمزيد من النمو. وتم تقديم عرض حول نتائج البرنامج، والتي أظهرت تحقيق نسب نمو خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2025 مقارنة بذات الفترة من عام 2024، حيث شهدت أعداد رحلات الطيران نسبة نمو بلغت 24%، ونمو في أعداد الركاب بنسبة 25%، ونمو في مقاعد الطيران بنسبة 25%، بما يفوق المستهدف.

كما سجّلت أيضًا مختلف المقاصد السياحية في مصر معدلات نمو، وفي مقدمتها مدن العلمين ومطروح والأقصر وأسوان، نتيجة الحزم التحفيزية التي تبنتها الوزارة خلال الفترة الماضية لدعم حركة السياحة الوافدة.

